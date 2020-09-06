استقرار في عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل أقل زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، إذ رصدت أقل من 200 حالة لليوم الرابع على التوالي.

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وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 167 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 168 في اليوم السابق.

ويبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات بكورونا المسجلة في البلاد 21177 حالة، من بينها 334 حالة وفاة. وشهد نجاح سيئول في احتواء المرض انتكاسة بسبب موجة من حالات العدوى بين رعايا كنيسة حضروا تجمعا سياسيا في منتصف أغسطس الماضي.

وتراجعت الزيادة اليومية في الإصابات لأقل من 200 في الأربعة أيام الماضية، بعد أن كانت قد وصلت لذروة بلغت 441 حالة في أواخر أغسطس.

وتراجعت حالات الإصابة مع بدء سريان قواعد في البلاد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز