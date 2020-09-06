الأرجنتين.. وفاة معلمة أمام طلابها أثناء محاضرة عبر الإنترنيت

توفيت معلمة أثناء إلقائها محاضرة في جامعة دي لا إمبريزا في الأرجنتين، عبر الإنترنت من خلال خاصية Zoom ، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب وسائل الإعلام وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، حينما بدأت المعلمة، باولا دي سيمون، تعاني حالة من الاختناق خلال محاضرة كانت تلقيها عبر الإنترنت للطلاب، وسرعان ما أغمي عليها وتوفيت.

وأثناء الواقعة حاول الطلاب معرفة عنوان المعلمة دي سيمون من أجل الاتصال بالأطباء وإسعافها، لكنها لم تتمكن من تسميته.

وبحسب وسائل الإعلام، سبق للمعلمة المذكورة أن أعلنت في نهاية شهر أغسطس، في صفحتها على تويتر أنها كانت تعاني من أعراض فيروس كورونا لمدة شهر تقريبا.

من جهة أخرى قررت السلطات الأرجنتينية تمديد الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا حتى 20 سبتمبر في البلاد، اعتبارا من 4 سبتمبر، إذ بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 451198 إصابة، والوفيات 9361 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي