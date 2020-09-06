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شاهد بالفيديو.. حريق هائل يضرب غابات ولاية كليفلاند الأمريكية

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شاهد بالفيديو.. حريق هائل يضرب غابات ولاية كليفلاند الأمريكية
twitter/ @StormSonsRanch
حريق هائل يضرب غابات وادي جاباتول في ولاية كليفلاند الأمريكية.
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تواجه ولاية كليفلاند الأمريكية حريقا ضخما ضرب منطقة الغابات وانتشر على أراض تبلغ مساحتها 120 هكتار على الأقل.

وذكرت هيئة غابات كليفلاند عبر "تويتر"، مساء السبت، أن فرق الإطفاء التابعة لها ولمكتب مكافحة الحرائق في دائرة سان دييغو تعمل على إخماد حريق اندلع في وادي جاباتول قرب مدينة ألباين.

وأفادت هيئة غابات كليفلاند، في تغريدة أخرى، بأن الحريق طال 300-400 أكر، ما يساوي نحو 121 – 162 هكتارا، محذرة من أن النيران تنتشر بسرعة خطيرة.

لكن مكتب مكافحة الحرائق في دائرة سان دييغو أعلن لاحقا أن مساحة الحريق وصلت إلى 1000 أكر، أي 405 هكتارات. 

وشددت على وجود تهديد لأهالي مدينة كارفياكر حيث تم الأمر بتنفيذ عمليات الإجلاء، وأضافت أن هناك وحدات جوية وبرية متعددة تتواجد في المكان وتتجه إليه حاليا.

المصدر: RT + وكالات    

  

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