مصادر عسكرية تنفي إرسال تركيا تعزيزات إلى الحدود مع اليونان

نفت مصادر عسكرية تركية، السبت، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن إرسال الجيش تعزيزات إلى المنطقة الحدودية مع اليونان.

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وقالت المصادر، في حديث لوكالة "الأناضول" الرسمية، إن مواقع إخبارية نشرت أنباء عن إرسال الجيش التركي دبابات إلى حدود اليونان، لكن تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة، وليس هناك إرسال لأي تعزيزات إلى المنطقة الحدودية اليونانية.

وأكدت المصادر أن التحركات العسكرية ولاية ملاطية الواقعة على الحدود بين البلدين عمل مخطط له من قبل قيادة الجيش الثاني.

ويأتي هذا النفي بعد أن قالت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق من السبت، إن الجيش نقل دبابات من حدود البلاد مع سوريا جنوبا إلى المنطقة الحدودية مع اليونان في الشمال الغربي.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا متصاعدا على خلفية قضايا عدة أسخنها الخلافات حول تبعية بعد المناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تعتبر غنية بموارد الطاقة.

المصدر: "الأناضول" + وكالات