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مناورات عسكرية واسعة بين تركيا وأذربيجان

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مناورات عسكرية واسعة بين تركيا وأذربيجان
AFP
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نفذت القوات التركية ونظيرتها الأذربيجانية، السبت، مناورات عسكرية واسعة في جمهورية نخجوان (ذاتية الحكم في أذربيجان)، بهدف تطوير التنسيق بينهما.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، شارك في المناورات التي حضرها رئيس برلمان "نخجوان" واصف طالبوف، وقائد الجيش الثالث بتركيا الفريق شرف أونغاي، 2600 جندي و200 دبابة ومدرعة و180 نظاما صاروخيا ومدفعية وقذائف هاون.

وشهدت المناورات التي استمرت يوما واحدا، مشاركة 18 مروحية وأكثر من 30 نظاما للدفاع الجوي، "لتحييد أهداف العدو مفترضة، وتم أيضا تدمير الأهداف المحددة بالصواريخ وقذائف المدفعية، ثم نفذ الجنود عمليات هجومية".

ونفذت وحدات عسكرية عمليات "إنزال وسيطرة على نقاط وتدمير مدرعات وطائرات دون طيار تابعة للعدو المفترض"، فيما أجرت المروحيات العسكرية التركية طلعات استعرضت خلالها العلمين التركي والأذربيجاني.

وتأتي المناورات في ظل التوترات حول إقليم قره باغ.

المصدر: "الأناظول"

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