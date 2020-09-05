باريس: مقتل عسكريين فرنسيين اثنين بعملية في مالي

أفادت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم السبت، بمقتل عسكريين اثنين من القوات المسلحة للبلاد خلال عملية في مالي.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن العسكريين كانا ينتميان إلى قوات المظلين وقتلا صباح السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف عربتهما المدرعة.

وذكر البيان أن العملية العسكرية التي شارك فيها العسكريان كانت تجري في منطقة قرية شمال شرق البلاد.

ونشرت فرنسا في العام 2014 5 آلاف عسكري في منطقة الساحل التي تشمل مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا-فاسو وتشاد في إطار عملية واسعة لمكافحة الجماعات المسلحة المتشددة.

المصدر: وكالات