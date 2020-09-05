مواجهات عنيفة بين متظاهرين إسرائيليين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في بالقدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT في القدس، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في شارع بلفور بالقدس، خلال احتجاجات طالبت باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت المراسلة إن المتظاهرين كسروا سلسلة الشرطة، وواصلوا مواجهاتهم مع الأمن وتعطيل النظام العام، مضيفة أن قوات الأمن اعتقلت اثنين من المتظاهرين.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني، أن قرابة 300 جسر وتقاطع في كافة أنحاء إسرائيل، شهد تظاهرات ضد سلوك الحكومة ورئيسها، وذلك للأسبوع الـ11 على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال) شهد تظاهرة ضده أيضا.

واتهم المتظاهرون في قيسارية نتنياهو بأنه "مسؤول عن الفشل في إسرائيل"، كما أنه "يمارس التعتيم والتجاهل"، بحسب "يديعوت أحرنوت"، موضحة أن إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون كتب عليها "كاذب ودكتاتور".

ويقول المراقبون إن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخرا ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية