التلفزيون الإيراني يعرض اعترافات بطل مصارعة بارتكاب جريمة قتل (فيديو)

بث التلفزيون الإيراني الرسمي يوم السبت تسجيلا مصورا يوثق اعتراف بطل مصارعة يواجه حكمين بالإعدام، بتهمة قتل حارس أمن بشركة مياه خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2018.

وعرض التلفزيون ما بدا أنها اعترافات مكتوبة للمصارع نويد أفكاري، لكن أفكاري قال في تسجيل جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إنه أكره على التوقيع على هذه الوثائق.

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وقال حسن يونسي محامي أفكاري: إنه لا يوجد دليل واضح يثبت أن موكله مذنب.

وأضاف على "تويتر": "ليست هناك صورة لحظة وقوع الجريمة.. الفيديو المزعوم يعود إلى ما قبل واقعة القتل بساعة".

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكمي إعدام صدرا بحق أفكاري الذي أدين بطعن الحارس حتى الموت وتهم أخرى، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.

وجاءت واقعة القتل خلال بعض إحدى أسوأ الاضطرابات التي وقعت في البلاد على مدى عقد بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وأثارت قضية المصارع نويد أفكاري استياء إيرانيين وجماعات حقوق الإنسان، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الخميس إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في أفكاري البالغ من العمر 27 عاما.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة "العدالة من أجل إيران"، ومقرها لندن، في تقرير في يونيو إن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بثت ما يزيد على 355 اعترافا بالإكراه في العقد الماضي، ويرفض المسؤولون الإيرانيون مثل هذه الاتهامات.

المصدر: رويترز