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مباشر.. تظاهرات أمام منزل نتنياهو لمطالبته بالاستقالة

أخبار العالم

مباشر.. تظاهرات أمام منزل نتنياهو لمطالبته بالاستقالة
RT
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يتظاهر عشرات من المحتجين الإسرائيليين، في هذه الأثناء، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن "الاحتجاجات تستمر للأسبوع الحادي عشر ضد الفساد ورئيس الوزراء، حيث بدأ المتظاهرون في القدس بمسيرة دون موافقة الشرطة باتجاه منزل نتنياهو". 

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إنها ألقت القبض الليلة الماضية على 13 ناشطا للاشتباه بمحاولتهم سرقة نقاط تفتيش للشرطة في شارع بلفور.

المصدر: RT+walla.co.il

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