الدفاع التركية: حيدنا 320 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 320 شخصا ممن وصفتهم بأنهم "إرهابيون" من حزب العمال الكردستاني منذ انطلاق عمليات "المخلب" المستمرة شمالي العراق.

وقالت في بيان صحفي، إن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم من قبل الجيش التركي منذ انطلاق عمليات المخلب بلغ 320 عنصراً، كما أن القوات انتهت بنجاح من عمليات البحث والتمشيط في إطار عملية مخلب النمر شمالي العراق".

وأضافت، أن "العمليات العسكرية أدت أيضاً إلى ضبط 265 قطعة من المتفجرات اليدوية، و11 لغما، و125 قنبلة يدوية، و10 قذائف RBG و26 سلاحا ثقيلا، و4 قذائف هاون، و143 سلاحا خفيفا، فضلا عن ذخائر وتجهيزات ومواد ومعدات أخرى".

يذكر أن تركيا أطلقت في السادس عشر من يونيو الماضي عملية "مخلب النمر" في منطقة (حفتانين) شمالي العراق، وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الخامس عشر من ذات الشهر.

المصدر: الأناضول + RT