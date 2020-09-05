تكريما للأطباء.. تمثال شهير وسط بروكسل يتزين بكمامة وثوب أبيض

كرمت العاصمة البلجيكية بروكسل، العاملين في مجال الصحة الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا، بتزيين تمثال "مانيكن بيس" البرونزي الشهير ليبدو على هيئة طبيب بثوب أبيض وكمامة على وجهه.

وقال مارك جوبيل، عضو الجمعية التي تدير التمثال الذي يعود تاريخه إلى 400 عام، إن التزيين "تعبير عن الشكر الجزيل لجميع العاملين بالمستشفيات.. ليس فقط الأطباء والممرضات، ولكن أيضا عمال النظافة. كل الوظائف في المستشفى".



وأضاف جوبيل لـ"رويترز"، وهو يقف أمام التمثال: "إنهم يخاطرون بأنفسهم جميعا… ويقومون بعمل رائع" في إشارة منه إلى العاملين في القطاعات الصحية.

ويجذب التمثال، وهو لطفل صغير يبول وفي الوقت ذاته نافورة، مئات الآلاف من السائحين كل عام.

#بروكسل تكرم العاملين في مجال الصحة الذين يكافحون جائحة #كورونا بتزيين تمثال "مانيكن بيس" البرونزي الشهير ليبدو في هيئة طبيب بثوب أبيض وكمامة pic.twitter.com/60eY7ic84s — 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2020

وسجلت بلجيكا، حيث يوجد مقرا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، واحدة من أعلى معدلات وفيات كورونا في العالم مقارنة بعدد السكان، إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 9901 حالة، والإصابات 87174.



وعادة ما تكرم بروكسل الشخصيات التاريخية المشهورة ونجوم البوب ​​والشخصيات الرياضية وتحيي التقاليد الموسمية بتزيين تمثال "مانيكن بيس" بملابس خاصة، غالبا ما يتم الاحتفاظ بها لاحقا في متحف مجاور.

المصدر: وكالات