الشرطة البريطانية تكشف حقيقة العثور على "مادة مريبة" بحافلة في مانشستر

قالت الشرطة في مانشستر شمال غرب إنجلترا اليوم السبت، إن المادة التي عثر عليها داخل حافلة في محطة حافلات مانشستر بيكاديلي، "آمنة ولا تشكل أي خطر على السكان".

وكانت شرطة المدينة قالت في وقت سابق من اليوم إنها تحقق في بلاغات بالعثور على مادة مريبة بحافلة في المحطة.

وأوضحت الشرطة في حسابها على "تويتر" أن أفرادها وصلوا للموقع في الوقت الذي أغلقت فيه عدة طرق، مضيفة أنه تم إخلاء الحافلة كإجراء احترازي وفرض طوق أمني.

وأفاد شاهد بأن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين في كل الاتجاهات.

المصدر: وكالات