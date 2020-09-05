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أردوغان: تركيا القوية مستعدة لتقاسم ثروات المتوسط بعدل

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أردوغان: تركيا القوية مستعدة لتقاسم ثروات المتوسط بعدل
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا القوية مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات في شرق البحر المتوسط.

وأضاف أردوغان في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية، في مدينة إسطنبول: " أكدنا دوما استعداد تركيا لكافة أشكال التقاسم (لثروات شرق المتوسط) شرط أن يكون عادلا".

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وأردف: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها".

وشدد على أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو (في شرق المتوسط) والنتائج المترتبة عليه.

المصدر: الأناضول

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