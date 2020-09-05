الجبل الأسود.. حزب ديوكانوفيتش يقر نهائيا بهزيمته الانتخابية

اعترف الحزب الديمقراطي الاشتراكي بقيادة الرئيس، ميلو ديوكانوفيتش، الذي حكم جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) على مدى 30 عاما، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أغسطس.

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وقال المجلس الأعلى للحزب في بيان أصدرته بعد اجتماع عقده الليلة الماضية، إنه رغم أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يبقى أقوى حزب سياسي في البلاد، إلا أنه "نظرا للظروف التي تمنعنا من تشكيل الأغلبية البرلمانية، وبالتالي الحكومة الجديدة مع شركائنا الائتلافيين الحاليين، نعتبر نتيجة الانتخابات هزيمة".

جاء ذلك بعد أن أعلن رانكو كريفوكابيتش، شريك حزب ديوكانوفيتش القديم ورئيس البرلمان الأسبق، أمس السبت، أنه يتحول إلى المعارضة، وأنه لا يمكن لديوكانوفيتش التعويل على تأييد نائبين يمثلان الحزب الاشتراكي الديمقراطي لكريفوكابيتش في البرلمان الجديد. بذلك لم يبق لائتلاف حزب ديوكانوفيش إلا 38 من أصل 81 مقعدا برلمانيا.

وحل حزب ديوكانوفيتش في المركز الأول في الانتخابات الماضية مع 35,06% من الأصوات، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة بوحده.

المصدر: "نوفوستي"