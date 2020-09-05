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مسؤول هندي يتهم الجيش الصيني باختطاف 5 أشخاص في منطقة حدودية

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مسؤول هندي يتهم الجيش الصيني باختطاف 5 أشخاص في منطقة حدودية
Reuters Adnan Abidi
الحدود الهندية الصينية في ولاية أروناتشال برادش الهندية
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أعلنت سلطات ولاية أروناتشال برادش الهندية الواقعة على الحدود مع الصين أن العسكريين الصينيين اختطفوا 5 أشخاص من إحدى مناطق الولاية.

وقال ممثل الجمعية التشريعية في الولاية، نينونغ إرينغ، لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت إنه طلب من الحكومة المركزية الهندية التفاوض مع الجيش الصيني حول إطلاق سراح المختطفين الخمسة، وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الصيني بمثل هذه التصرفات. لقد وقع حادث مماثل قبل بضعة أشهر، حيث خطف جيش التحرير الشعبي الصيني شخصا ثم أطلق سراحه".

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وحذر المسؤول الهندي المحلي من أن تصرفات الصين قد تؤدي إلى زيادة التوتر في الولاية بعد أحداث منطقة لاداخ التي شهدت اشتباكات بين قوات هندية وصينية في وقت سابق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر هندية في وقت سابق أن الهند نشرت قوات في ولاية أروناتشال براديش على الحدود مع الصين لتأمينها بعد أن أسفرت اشتباكات لاداخ في يونيو عن مقتل نحو 20 جنديا هنديا.

تأتي هذه الأنباء تازامنا مع إعلان الهند اليوم السبت، أنها اتفقت مع الصين على العمل على تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين في موسكو.

المصدر: نوفوستي

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