الهند تعلن اتفاقها مع الصين على تخفيف التوتر على الحدود

قالت الهند، اليوم السبت، إنها اتفقت مع الصين على العمل على تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين في موسكو.

إقرأ المزيد

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الهندية أن البلدين اتفقا على أنه "لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعد الأمور في المناطق الحدودية".

كان البلدان قد نشرا قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك هناك في يونيو الماضي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا.

وتتهم الهند الصين بانتهاك الاتفاقيات الثنائية من خلال دفع قواتها عبر خط السيطرة، وهو خط الحدود الفعلي في منطقة لاداخ التي تغطيها الثلوج.

من جهتها، اتهمت الصين الهند بتجاوز خط السيطرة في نهاية الشهر الماضي وقال متحدث باسم السفارة الصينية في نيودلهي "هذه الخطوة انتهكت سيادة الصين انتهاكا صارخا".

لكن البلدين أكدا مرارا حرصهما على إجراء محادثات لحل الأزمة، كما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في حل النزاع بين الجانبين، واصفا الموقف بأنه "معقد للغاية".

المصدر: رويترز