كورونا يفرض على السياح الروس المتجهين إلى مصر والإمارات شروطا جديدة

نشرت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) القواعد التي يتعين على السياح الروس التقيد بها لدخول مصر وجزر المالديف والإمارات.

وأهم هذه الشروط أن يكون لدى السائح الروسي اختبار يثبت عدم إصابته بفيروس كورنا، لم يمر عليه 72 ساعة قبل دخوله مصر أو جزر المالديف، و96 ساعة بالنسبة للإمارات، ويتم احتساب المدة بداية من تاريخ أخذ عينات لمختبر التحليل وليس من تاريخ استلام الشهادة.

وأوضحت الرابطة أنه يتعين على السياح الروس القادمين إلى القاهرة أن يكون لديهم اختبار باللغة الإنجليزية أو العربية في شكل وثيقة إلكترونية أو وثيقة عادية، أما المسافرين إلى دبي فيجب أن يكون الاختبار باللغة الإنجليزية وعلى وثيقة عادية.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من وجود شهادة باختبار سلبي تم الحصول عليها في روسيا، يتعين على السياح الروس القيام باختبار "PCR" آخر بعد الوصول إلى الإمارات.

وفي جزر المالديف يتعين على السياح الروس بعد وصولهم القيام باختبار إضافي كلفته حوالي 100 دولار، ولكن فقط في حالة وجود أعراض إصابة بالتهاب في الجهاز التنفسي.

وتطلب الدول الثلاث من جميع المسافرين وجود بوليصة تأمين سفر لتغطية علاج "COVID-19"، وقد أدرجت "طيران الإمارات" هذا التأمين في سعر التذكرة.

واستأنفت روسيا الرحلات الدولية على أساس متبادل مع مصر والإمارات وجزر المالديف اعتبارا من 3 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي