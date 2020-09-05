كاني ويست يقدم طلبا في ولايتين أمريكيتين جديدتين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قدم مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، أمس الجمعة طلبات في ولايتي كنتاكي ومسيسيبي للمشاركة كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وأفاد ديوان حاكم الولاية في كل من الولايتين بتلقي وثائق ويست للمشاركة في الانتخابات، على أن يجري في الأيام المقبلة التحقق من صحتها، بما فيها صحة التواقيع التي جمعها ويست تأييدا لترشيحه، للتقرير في إمكانية إدراج اسم المغني في أوراق التصويت في الولايتين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ويست تمكن من تأمين مشاركته في الانتخابات في 6 ولايات حتى الآن، مقابل رفض 9 ولايات قبول طلبه، بينما تستمر المحاكم في النظر في أمر مشاركته في ولايتين أخريين.

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وذكر موقع "Politico" نقلا عن بيانات من لجنة الانتخابات الفدرالية الأمريكية، أن ويست أنفق 5,9 مليون دولار على حملته الانتخابية حتى الآن، لم تتجاوز حصة التبرعات فيها إلا 11 ألف دولار.

وكان ويست أعلن سابقا نيته المشاركة في السباق الانتخابي كمرشح مستقل، وعرض على زميله مغني الراب، Jay-Z أن يصبح مرشحا له لشغل منصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر مقربة من ويست إنه يعاني من الاضطراب ثنائي القطب.

لامصدر: "نوفوستي"