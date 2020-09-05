مقتل 13 شخصا بانفجار خط أنابيب غاز قرب مسجد في بنغلادش

أدى انفجار يرجح أنه نتج عن تسرب في خط أنابيب غاز بالقرب من مسجد في بنغلادش، إلى مقتل 13 مصليا وإصابة 30 آخرين.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

ونُقل العشرات إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في دكا، معظمهم مصابون بحروق بالغة.

وقال سامانتا لال سن، منسق وحدة الحروق، إن 13 شخصا، بينهم طفل، توفوا بعد إصابتهم بحروق، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع داخل المسجد بعد التسرب من خط الأنابيب قد يكون أدى لحدوث الانفجار على الأرجح، حسب وكالة "رويترز".

المصدر: وكالات