مصرع 11 شخصا على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش
Reuters
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أدى انفجار أجهزة تكييف في مسجد ببنغلاديش إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، مساء أمس الجمعة.
وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.
وبحسب المعطيات الأولية فإن الانفجار وقع نتيجة تراكم غاز المكييفات في أحد الأنابيب أسفل المسجد.
المصدر: وكالات