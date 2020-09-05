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الصين خالية من الإصابات المحلية بكورونا لليوم الـ20 على التوالي

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الصين خالية من الإصابات المحلية بكورونا لليوم الـ20 على التوالي
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من سبتمبر، انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة تعود لمسافرين قادمين من الخارج، لتسجل البلاد 20 يوما متتالية بدون إصابات محلية.

وتراجع أيضا عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 8 مقابل 26 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى الآن 85112 ، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز

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