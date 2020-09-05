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وزيرا دفاع الصين والهند يؤكدان عزمهما على حفظ الأمن على الحدود

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وزيرا دفاع الصين والهند يؤكدان عزمهما على حفظ الأمن على الحدود
AFP ROSLAN RAHMAN
وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه
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أكد وزيرا الدفاع الصيني وي فنغ خه، والهندي راجناث سينغ، في ختام لقائهما في موسكو عزمهما على حفظ الأمن والاستقرار على الحدود ين البلدين.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الوزير الصيني قوله، إنه "على الجانبين أن يتخذا خطوات مشتركة للمساهمة في خفض التوتر على الحدود الصينية – الهندية بأسرع ما يمكن، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وعقد اللقاء في موسكو يوم الجمعة على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شانغهاي للتعاون.

يذكر أن التوترات بين الهند والصين لا تزال مستمرة منذ يونيو الماضي، حيث وقعت اشتباكات بين قوات البلدين على الحدود أسفرت عن سقوط قتلى.

المصدر: تاس

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