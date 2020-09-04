البرازيل تسجل 50163 إصابة و888 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 50163 إصابة و888 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 50163 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4091801.

وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد، التي سجلت يوم 2 سبتمبر 46934 حالة، وفي 3 سبتمبر 43773.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس سجلت بواقع 888 حالة، مقابل 1184 في إحصائية 2 سبتمبر و834 في 3 سبتمبر، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 125502 شخصين.

كما أعلنت أن عدد حالات التعافي من عدوى "COVID-19" يبلغ حتى الآن مستوى 3278243 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات