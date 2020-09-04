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توقيف 8 أشخاص أثناء الاحتجاجات بولاية نيويورك الأمريكية

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توقيف 8 أشخاص أثناء الاحتجاجات بولاية نيويورك الأمريكية
Reuters LINDSAY DEDARIO
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أكدت الشرطة في مدينة روتشيستر بولاية نيويورك الأمريكية توقيف 8 أشخاص أثناء الاحتجاجات ضد العنصرية في المدينة.

كما أشارت الشرطة إلى أن اثنين من أفرادها أصيبا أثناء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين يوم الجمعة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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وقام المحتجون برشق الشرطة بالحجارة والزجاجات.

وتشهد مدينة روتشيستر احتجاجات في أعقاب مقتل المواطن الأسمر دانييل برود أثناء إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. وتم إيقاف 7 من أفراد الشرطة على خلفية الحادث.

المصدر: نوفوستي

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