إيران وروسيا تتشاوران لإنتاج لقاح مضاد لكورونا في طهران

أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مشاورات بين السلطات الروسية والإيرانية بشأن إنتاج لقاح مضاد لكورونا في طهران.

وأفادت الوكالة بأن سفير طهران في موسكو، كاظم جلالي، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، أكدا على ضرورة تنفيذ خطة تعاون مشترك لإنتاج لقاح "كوفيد- 19"، خلال لقاء افتراضي اليوم الجمعة.

وأشار جلالي إلى وجود تنسيق بين معهد "باستور" الإيراني ومركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، وأعرب عن أمله في أن تبدأ عملية الإنتاج المشترك للقاح "كوفيد-19" على وجه السرعة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

من جانبه، أعرب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين طهران وموسكو، وقدم شرحا عن مراحل التعاون الثنائي في مجال إنتاج اللقاح على نطاق واسع.

المصدر: "إرنا"