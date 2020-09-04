الآلاف يحتجون في باكستان على إعادة نشر رسوم النبي محمد في فرنسا

شارك عشرات الآلاف في احتجاجات بمختلف أنحاء باكستان يوم الجمعة على إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية وهتفوا "الموت لفرنسا" ودعوا لمقاطعة السلع الفرنسية.

وقبل أيام أعادت مجلة "شارلي إبدو" الأسبوعية الساخرة نشر الرسوم بمناسبة بدء محاكمة المتهمين بالتواطؤ مع هجوم اثنين من المتشددين على مكتبها في باريس في يناير عام 2015.

وورد في جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت يوم الأربعاء أن المسلحين الإسلاميين اللذين اقتحما شارلي إبدو وقتلا 12 شخصا أرادا الانتقام للنبي محمد. وورد في الجلسة أيضا أن نشر الرسوم كان السبب في الهجوم.

وأثارت الرسوم المسيئة للنبي محمد الغضب والاضطراب بين المسلمين في العالم عام 2005 عند نشرها للمرة الأولى في صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية.

المصدر: رويترز