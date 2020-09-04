مستشار ترامب: واشنطن أعربت عن قلقها لموسكو بعد واقعة تصادم قوات في سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه جنود أمريكيون عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

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وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد... تم ذلك على المستوى المناسب".

وسبق أن أفادت مصادر مطلعة بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح "عدد قليل" من عسكريي الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأوضح أحد المتحدثين أنها ناجمة عن "تصادم".

وعلى خلفية هذا الحادث أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الروسي، الفريق فاليري غيراسيموف.

المصدر: وكالات