إيران.. تسمم أكثر من 120 شخصا إثر استنشاقهم غاز الكلور

أصيب مائة وعشرون شخصا على الأقل بالتسمم جراء استنشاقهم غاز الكلور السام في قرية زنجيرة عليا التابعة لإقليم إيلام غربي إيران.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن أسطوانة تحتوي على غاز الكلور السام انفجرت أثناء نقلها على متن شاحنة كانت تعبر من القرية، ما أدى إلى تسرب غاز الكلور في القرية وتسمم أكثر من مائة وعشرين شخصا، نقل أربعون منهم إلى المشافي وذكرت تقارير أن حالة عدد منهم حرجة.

وتدخلت قوات إنقاذ من الحرس الثوري وجمعية الهلال الأحمر وعشرات فرق الإمداد ومروحيتان من مدينتي إيلام وكرمانشاه المجاورتين لنقل المصابين.

وقال إلياس فتاحي، قائم مقام محافظة جرداول التي تتبع لها القرية، إنه تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة وتقرر بناء مشفى ميداني لعلاج المصابين، مؤكدا أن الحادثة لم تسجل أي حالة وفاة.

من جانبه، قال نائب محافظ إيلام للشؤون السياسية والأمنية إن انفجار أسطوانة الغاز غير ناجم عن حادث أمني متعمد، مشيرا إلى أن الأسطوانة كانت تحتوي على 800 كغ من غاز الكلور وكانت من بين عدة أسطوانات تقلها شاحنة تعبر القرية، مؤكدا أن السلطات بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

المصدر: RT + وكالات