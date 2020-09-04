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وزير الخارجية الإيطالي يتعهد بإعادة اللاجئين التونسيين إلى بلادهم

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وزير الخارجية الإيطالي يتعهد بإعادة اللاجئين التونسيين إلى بلادهم
Reuters
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعادة جميع المهاجرين الوافدين من تونس إليها.

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وأضاف دي مايو في تصريحات نقلها تلفزيون "راي نيوز" أن "القادمين من تونس سيعادون إلى وطنهم لأنه بلد آمن"، وتابع قائلا: "نريد أن نخلق مع تونس فرصا جديدة للحوار والاستثمار".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه "لدى بلاده شركات في تونس تحرص إيطاليا على مواصلة العمل معها".

من جهة أخرى قال دي مايو إنه "في ليبيا هناك مفهوم مختلف، لكن لدينا تعاون ممتاز مع الحكومة الليبية لاحتواء تدفقات الهجرة، إلى أن يتحقق السلام في هذا البلد".

وتشهد سواحل إيطاليا على البحر المتوسط موجات هجرة من دول شمال إفريقيا خصوصا.

وكانت مصادر أمنية إيطالية أفادت مطلع سبتمبر الجاري باعتقال 9 مواطنين تونسيين في أغريجنتو، سبق أن طردوا من إيطاليا لمخالفتهم قوانين الهجرة.

المصدر: آكي

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