بومبيو: التصويت عبر البريد يشكل "خطرا حقيقيا"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن التصويت عبر البريد سيشكل "خطرا حقيقيا" على نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، حيث أبدى نفس مخاوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه التصويت عبر البريد.

وكرر الرئيس الأميركي في الفترة الماضية تشكيكه في أن التصويت عبر البريد بكثافة في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا، قد يفتح الباب أمام تزوير أصوات الناخبين، كما انضم وزير العدل الأميركي ويليام بار إلى ترامب في التشكيك بالتصويت عبر البريد، قائلا إنه قد يعرض الانتخابات للتزوير.

في المقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن خدمة البريد هي أحد أعمدة الديمقراطية الأميركية الضرورية لتوفير الخدمات المهمة، بما فيها التصويت الغيابي لملايين الأميركيين.

المصدر: وكالات