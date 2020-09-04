الصحة الإيرانية: 118 وفاة و2026 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، عن تسجيل 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 382772، وتسجيل 118 وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 22044.

إقرأ المزيد

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 330308، فيما أشارت إلى أن

3695 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وذكرت الوزارة أن عدد تحاليل كورونا ارتفع حتى اليوم إلى 3.331.073.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، بينها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين.

وكما كشفت أن 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، خوزستان.

المصدر: RT