سلطات ولاية بارانا البرازيلية تعلن نيتها اختبار لقاح كورونا الروسي على 10 آلاف شخص

أعلن المعهد التكنولوجي لولاية بارانا البرازيلية، اليوم الجمعة، أنه يخطط لإجراء المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي في بداية العام المقبل.

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وقال مدير المعهد جورجي كالادو، إنه ينتظر الحصول على الموافقة لإجراء الاختبارات من قبل المشرع الصحي البرازيلي ANVISA بحلول نهاية هذا الشهر.

وأضاف أنه سيتم استيراد الجرعات لإجراء الاختبارات، فيما يخطط المعهد لإنتاج اللقاح للسوق البرازيلية في النصف الثاني من سنة 2021.

وتأتي البرازيل بين أكثر من 20 دولة أعربت اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي.

المصدر: وكالات