هولندا.. محكمة استئناف تؤيد إدانة زعيم يميني متشدد بتهمة "إهانة المغاربة"

أيدت محكمة استئناف في هولندا اليوم الجمعة حكم الإدانة الصادر بحق الزعيم اليميني المتشدد خيرت فيلدرز بتهمة إهانة جماعية للمغاربة.

وصرح القاضي جي. إم. راينكينغ بأن المحكمة قررت إبقاء هذا الحكم وتعتبر أنه تم الإثبات أن فيلدرز مسؤول عن توجيه إهانة جماعية خلال تجمع نظم في لاهاي عام 2014، عندما دعا الحشد إلى "تقليل عدد المغاربة" المتواجدين في البلاد.

في الوقت نفسه، قررت المحكمة تبرئة فيلدرز من تهمة أخرى، وهي التحريض على التمييز.

المصدر: أ ف ب