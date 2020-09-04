دراسة: نحو 3 ملايين شخص طوروا أجساما مضادة لكورونا في إنجلترا

أفادت دراسة أعدها مكتب الإحصاء الوطني في إنجلترا بأنه في حال إخضاع جميع السكان للفحوص، سيتم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى شخص واحد من كل 17 فردا.

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وتأتي بيانات مكتب الإحصاء بعد يوم واحد من إعلان باحثين أن "اختبارات الأجسام المضادة قد لا تعكس فعليا عدد الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية.

وأوضحت دراسة المكتب التي نشرت اليوم الجمعة، أن 6 بالمئة من الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة طوروا أجساما مضادة بعد فحص عينات من دمائهم، ما يشير إلى أن 2.7 مليون شخص في إنجلترا قد اكتسبوا درجة معينة من المناعة ضد "كوفيد-19".

المصدر: standard.co.uk