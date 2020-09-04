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بنس: جرى التوصل لاتفاق تمويل الحكومة بعد نهاية الشهر

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بنس: جرى التوصل لاتفاق تمويل الحكومة بعد نهاية الشهر
Reuters
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
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قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية توصلت لاتفاق مع مشرعين بالكونغرس لضمان تمويل الحكومة بعد نهاية الشهر.

ويقصي التوصل لاتفاق احتمال إغلاق الحكومة.

وقال مايك بينس لشبكة "سي إن بي سي": "توصل وزير الخزانة وفريقنا للتفاوض هذا الأسبوع إلى الاتفاق ليكون هناك حل مستمر من أجل مواصلة تمويل الحكومة عندما تنتهي السنة المالية بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف "ذلك يعني أنه بإمكاننا الآن التركيز فقط على حزمة إنقاذ أخرى مرتبطة بفيروس كورونا".

المصدر: رويترز

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