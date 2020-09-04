معهد يتوقع وفاة 400 ألف شخص جراء كورونا في الولايات المتحدة حتى نهاية العام

يتوقع معهد قياسات وتقييمات الصحة التابع لجامعة واشنطن (IHME) أن تتجاوز حصيلة الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى نهاية العام الجاري عتبة الـ400 ألفا.

وحسب التوقعات الجديدة التي نشرها المعهد المستقل أمس على موقعه الإلكتروني، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة 410451 حالة وفاة حتى 1 يناير القادم.

ولفت المعهد إلى إمكانية تقليص هذه الحصيلة بواقع 122 ألف حالة وفاة تقريبا من خلال الإجراءات الوقائية، بما فيها ارتداء الكمامات الإلزامي، محذرا في الوقت نفسه من أن عدد الوفيات قد يتجاوز 620 ألفا إذا شرعت السلطات في تخفيف القيود المفروضة لكبح جماح الجائحة.

وبشكل عام، يتوقع المعهد أن يتخطى إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا عالميا حتى مطلع العام القادم عتبة الـ2.8 مليون.

ويأتي ذلك بعد يوم من نشر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توقعات جديدة تنص على أن حصيلة الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد ستبلغ 211 ألفا على الأرجح حتى 26 سبتمبر الجاري.

وسجل في العالم حتى اليوم، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أكثر من 26.3 مليون إصابة بكورونا منها قرابة 870 ألف وفاة، ويعود أكثر من 6.1 مليون إصابة و186 ألف وفاة منها إلى الولايات المتحدة.

المصدر: RT + The Hill