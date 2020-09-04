إصابة عشرات العسكريين بكورونا في قاعدة تدريب بجنوب إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي تشخيص إصابة بضعة عشرات من عناصره بفيروس كورونا داخل قاعدة لتدريب الضباط في جنوب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن عشرات الأشخاص في قاعدة Bahad 1 الواقعة في المجلس المحلي متسبي ريمون في صحراء النقب اضطروا إلى دخول الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة تلميذين عسكريين فيها بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

إقرأ المزيد

وذكر الجيش أن الفحوص اللاحقة كشفت إصابة 30 شخصا في القاعدة بالوباء، مشيرا إلى أن كل هذه الحالات متوسطة ولم تظهر لدى المرضى أعراض الإصابة.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بتشخيص إصابة 90 عنصرا في الجيش بكورونا خلال يوم أمس الخميس فقط، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في صفوف الجيش إلى 382 عسكريا.

ويأتي ذلك في وقت تصدرت فيه إسرائيل قائمة أكبر بؤر كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد السكان.

وسجلت في الدولة العبرية حتى اليوم 125260 إصابة بالعدوى، منها 985 حالة وفاة و99478 حالة شفاء.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل