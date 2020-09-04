الناتو يعلن بدء المحادثات التقنية العسكرية بين اليونان وتركيا بشأن شرق المتوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن المحادثات التقنية بدأت بالفعل بين عسكريين يونانيين وأتراك، لوضع آلية تهدف إلى تجنب اصطدام سفنهما الموجودة بشرق المتوسط حاليا.

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع سفراء الناتو اليوم الجمعة في بروكسل، إن المحادثات جاءت بعد اتصالات أجراها مع الطرفين، ولكنها لم تفض إلى نتائج بعد.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن "المحادثات هي فنية عسكرية تهدف لوضع آلية واضحة لخفض خطر الاشتباك بين الطرفين في المنطقة، وليست مفاوضات للبحث عن حل للمشاكل الأساسية المتعلقة بترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية"، حسب قوله.

وقال ستولتنبرغ: "عملنا يأتي مكملا للجهد الألماني الرامي إلى وضع إطار حوار لحل المشاكل الأساسية بين الطرفين، ونحن غير منخرطين في هذا الأمر، ولكننا ندعمه".

المصدر: آكي