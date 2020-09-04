ألمانيا تعدل إحصائية الإصابات الجديدة بكورونا بسبب "خطأ تقني"

قال معهد روبرت كوخ في ألمانيا إن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 1430 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وليس 782 حالة وفقا للتقييم المعلن سابقا، وذلك بسبب "خطأ تقني".

وبالتالي، يصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا 247600 حالة مقابل 22190 متعاف، فيما تخطى عدد الوفيات عتبة 9 آلاف.

وينسجم التقدير الجديد، حسب المعهد الصحي، مع النزعة التصاعدية لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية، والتي تم تشخيص العديد منها ضمن العائدين من أسفار خارج البلاد.

وتخشى ألمانيا من إمكانية حدوث موجة جديدة للوباء بالنظر إلى ارتفاع الإصابات الجديدة، مما يضع الحكومة الفيدرالية وسلطات الأقاليم في حالة ترقب لتطور الوضع الصحي لاتخاذ القرارات بتشديد التدابير الوقائية أو تخفيفها.

وقد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا في بداية شهر أبريل الماضي، ذروته بتسجيل 6 آلاف إصابة. ومع ذلك، تعد إدارة سلطات هذا البلد للجائحة من بين التجارب الناجحة، لأن برلين تمكنت من السيطرة نسبيا على الوباء مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى بفضل لجوئها المبكر إلى الاختبارات لاستكشاف الداء لدى مواطنيها والتدابير الإلزامية للتباعد الاجتماعي.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام