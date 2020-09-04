تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية قرب شبه جزيرة القرم

كشف موقع "PlaneRadar" الخاص بتتبع حركة الطيران، تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية قادرة على حمل اسلحة نووية قرب شبه جزيرة القرم الروسية.

13:50 мск.

Прошли на расстоянии 25 км. от границы России🇷🇺. pic.twitter.com/8urlB18Lrq — PlaneRadar (@ua4wiy_) September 4, 2020

وقال الموقع إن قاذفتين من نوع " Boeing B-52H Stratofortress"، تابعتين للقوات الجوية الأمريكية، أقلعتا من قاعدة "فيرفورد" وحلقتا عبر هولندا وألمانيا وبولندا واقتربتا من شبه جزيرة القرم من جهة المجال الجوي الأوكراني.

وأوضح الموقع أن القاذفتين كانتا على مسافة 25 كيلومترا من الحدود الروسية.

هذا وقد ازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية، في الفترة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية، ما يدفع المقاتلات الروسية إلى القيام بطلعات اعتراضية لإبعادها عن المجال الجوي الروسي.

المصدر: نوفوستي