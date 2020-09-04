سفير تركي: الاتحاد الأوروبي غير مخول للتدخل في التوترات بين تركيا واليونان

قال السفير التركي في باريس إسماعيل حقي موسى، إن الاتحاد الأوروبي غير مخوّل للنظر في التوتر الحاصل بين بلاده واليونان في شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمته، خلال مشاركته افتراضيا في ندوة نظمتها جامعة "إسطنبول آيدن"، تحت عنوان "نظرة على المحور الأمني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: شرق المتوسط وليبيا".

وأشار موسى إلى أنه "يجب على تركيا واليونان حل الخلاف بينهما بنفسهما، فهذا النوع من النزاعات موجود بين الدول الأخرى أيضا".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي نقل هذا الملف لأجنداته وكأنها المرة الأولى التي نعيش فيها توترا كهذا، ولا يمكن فهم ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه تركيا".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض طلبات اليونان على تركيا، تحت بند التضامن والوحدة ضمن صفوفه".

وأردف: "هذا الأمر مرفوض تماما، فالاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحيات التدخل في التوترات بين تركيا واليونان".

من جانبه، قال السفير التركي في براغ إيغمين باغيش، إن الهدف الأكبر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النجاح في انتخابات الرئاسة 2022، وأن يصبح ثاني أقوى زعيم في الاتحاد بعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ولفت إلى أنه لا يتوقع أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في ألمانيا بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، عقوبات ضد تركيا.

المصدر: الأناضول