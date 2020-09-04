أوكرانيا تحاول استقطاب أخصائيين بيلاروس في مجال تكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن إطلاق موقع إلكتروني لجلب من يرغب في الهجرة إلى أوكرانيا من العاملين في قطاع التكنولوجيا في بيلاروس المجاورة.

جاء ذلك بعد أن أوعز الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للحكومة بوضع عدد من مشاريع القوانين لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد، بما في ذلك من أجل تسهيل إجراءات هجرة الأخصائيين الأجانب إلى أوكرانيا .

وقال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في تصريحات صحفية: "اليوم نطلق بوابة إلكترنية خاصة، حيث تتوفر كافة المعلومات التي يحتاج إليها الأخصائيون للانتقال إلى أوكرانيا بهدف العمل لفترة محددة في البلاد أو الأستقرار فيها. وتوجد هناك خدمة دعم على مدار الساعة، وقد بدأت تساعد بالفعل أخصائيين من بيلاروس".

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من جانبه، أوضح ألكسندر بورنياكوف، نائب الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات أن نحو 300 من مواطني بيلاروس العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، قد وصلوا بالفعل إلى أوكرانيا مؤخرا، حيث ساعدتهم الوزارة في جمع الوثائق المطلوب والتوظف و"بدء العمل مع أوكرانيا".

وتوترت العلاقات بين كييف ومينسك بعد اندلاع احتجاجات في بيلاروس في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس، التي فاز فيه الرئيس البيلاروسي ألكسند لوكاشينكو، والتي وصفتها المعارضة بالمزورة.

وأعربت دوائر سياسية واسعة في أوكرانيا تضامنها مع المتظاهرين ضد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، بينما اتهم الأخير دولا أجنبية، بينها أوكرانيا، في تأجيج الاحتجاجات.

المصدر: "نوفوستي"