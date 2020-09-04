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شويغو يعلن عن دول تصنع أسلحة بيولوجية ويؤكد ضرورة التصدي لهذا التهديد

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شويغو يعلن عن دول تصنع أسلحة بيولوجية ويؤكد ضرورة التصدي لهذا التهديد
Reuters Shamil Zhumatov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هناك دولا من خارج "منظمة شنغهاي للتعاون" و"رابطة الدول المستقلة" و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، تصنع أسلحة بيولوجية.

ودعا وزير الدفاع الروسي خلال اجتماع لوزراء دفاع  البلدان الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" و"رابطة الدول المستقلة" و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حيال هذه التهديدات.

وقال شويغو: "ناقشنا الإجراءات الممكنة لتقديم المساعدة المتبادلة وخلق إمكانية للرد على التهديدات البيولوجية، بما في ذلك ما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للدول غير الإقليمية".

المصدر: نوفوستي

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