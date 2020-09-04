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استاذة في جامعة أمريكية تعترف بتنكرها طوال حياتها لتبدو من ذوات البشرة السمراء

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استاذة في جامعة أمريكية تعترف بتنكرها طوال حياتها لتبدو من ذوات البشرة السمراء
Reuters Joshua Roberts
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اعترفت أستاذة في جامعة "جورج واشنطن" في العاصمة الأمريكية بأنها تعمدت طوال حياتها الخداع والتظاهر بأنها من ذوات البشرة السمراء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأستاذة جيسيكا كروغ،  كتبت عن إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومختلف الجاليات وعن هويات متنوعة، وهي باحثة متخصصة في شؤون الأمريكيين من أصول أفريقية، وناشطة حقوقية.

وقالت كروغ إنها قدمت نفسها في أوقات مختلفة على أنها مرتبطة بسكان شمال إفريقيا والأمريكيين الأفارقة، وكذلك كانت تزعم أنها من منطقة البحر الكاريبي، مضيفة أنها استخدمت هويتها المزيفة لبناء علاقات مع الآخرين.

وأضافت: "لقد بنيت حياتي على أكاذيب قاسية ضد ذوي البشرة السمراء، وكذبت مع كل نفس. لا توجد كلمات في أي لغة للتعبير عن عمق ندمي".

المصدر: وكالات

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