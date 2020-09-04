اجتماع مرتقب بين وزيري الدفاع الهندي والصيني في موسكو بشأن الخلاف الحدودي

قال مسؤولون حكوميون إنه من المتوقع أن يجري وزيرا دفاع الهند والصين محادثات في موسكو اليوم الجمعة، في أعلى مستوى للتواصل السياسي منذ اندلاع التوترات على الحدود المتنازع عليها.

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قال مسؤول بالحكومة الهندية إن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، حصل على تصريح للقاء نظيره الصيني، وي فنغي، في موسكو، حيث يحضر كلاهما اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون. وأضاف المسؤول أن طلب الاجتماع جاء من الجانب الصيني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب قواعد الخدمة الهندية: "بعد ذلك أعطيت إشارة خضراء للاجتماع"

ونشر كلا الجانبين الصيني والهندي قوات إضافية على طول الحدود التي تمر عبر جبال الهملايا الغربية، بعد اشتباك في يونيو، قتل خلاله 20 جنديا هنديا في قتال بالأيدي.

لم تعلق الصين على نبأ الاجتماع بين الوزيرين، لكن، هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المدعومة من الدولة، قال على تويتر إنه من المتوقع عقد اجتماع بين وزيري الدفاع.

وكان القادة العسكريون والدبلوماسيون من البلدين أجروا محادثات لإنهاء المواجهة على خط السيطرة الفعلية، أو حدود الأمر الواقع، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.

وقال مسؤولون هنود الأسبوع الماضي، إن القوات على الحدود استنفرت لردع القوات الصينية، التي أشارت تحركاتها إلى أنها تهدف إلى احتلال قمة تل تعتبره الهند داخل أراضيها.

المصدر: رويترز