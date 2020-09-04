صحفي روسي أمريكي شهير: الولايات المتحدة تتجه بالتدريج نحو الانحدار

صرح الصحفي والإعلامي الروسي الشهير، فلاديمير بوزنر برأي مفاده أن الولايات المتحدة اليوم لم تعد مثالا للكثيرين، كما كانت من قبل.

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وتطرق بوزنر إلى عمليات النهب والحرق المتعمدة، لافتا إلى أن أمريكا كانت تُحب وتُكره، وتُخشى، إلا أنها لم تكن موضع شفقة أبدا، لكن الوضع الآن تغير.

وقال الإعلامي الروسي في هذا السياق: "هذا لم يحدث، ولم يكن موجودا، لم يكن ولم يحصل. لماذا؟ يجدر التفكير في هذه المسألة، لأنها ليست بسيطة"، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الأمريكيين يخرجون إلى الشوارع، وهذا يعني أن سببا وراء ذلك.

ورأى بوزنر أن الولايات المتحدة منقسمة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، مضيفا قوله: "ربما كانت بهذا الانقسام في ستينيات القرن التاسع عشر، وقت الحرب الأهلية".

علاوة على ذلك، لا يعرف الصحفي والإعلامي لروسي المخضرم، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تخرج من هذا الوضع، وقال بهذا الشأن: "لدي شعور راسخ بأن أمريكا، التي كانت لفترة طويلة جدا من الزمن، الدولة الأولى بلا شك، من وجهة النظر الاقتصادية وغيرها، تتجه بالتدريج نحو الانحدار، وهي تفقد بالتدريج الجاذبية التي كانت لديها".

يشار إلى أن بوزنر، صحفي كبير، ومقدم برامج تلفزيونية، يحمل الجنسيات الروسية والأمريكية والفرنسية، وكان عاش في الولايات المتحدة بين عامي 1991 إلى 1997، حيث عمل في شبكة تلفزيون "سي إن بي سي"، وعاد بعد ذلك إلى الاستقرار في روسيا".

المصدر: تاس