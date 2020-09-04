ترامب متحدثا عن شعبية منافسه بايدن: تسقط مثل حجر ألقي في الماء

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة، جوزيف بايدن، بأنه مثل دمية في يد الاشتراكيين والماركسيين، وإنه يختبئ بقبو منزله.

إقرأ المزيد

وقال ترامب أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا متحدثا عن منافسه بايدن: "هو دمية للاشتراكيين والماركسيين والمتطرفين الكارهين للشرطة".

ورأى ترامب، المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي في 3 نوفمبر، أن "خطة بايدن هي استرضاء الإرهابيين الداخليين. وخطتي هي الاعتقال والمحاكمة" لهؤلاء.

ترامب شرع في تسمية منافسه بـ جو هيدن، بمعنى المختبئ، وذلك لأنه يرى أن بايدن "يختبئ في قبو" منزله في ولاية ديلاوير ليتجنب اللقاءات مع الصحفيين والجمهور، والنشاطات العامة.

وفي معرض حديثه عن معدلات شعبية بايدن، قال الرئيس الأمريكي:"إنها تسقط مثل حجر ألقي في الماء"، مضيفا تأكيده "نحن نتقدم في جميع (التصنيفات)".

إلى ذلك، تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن البوابة المتخصصة في الشؤون السياسية "Real Clear Politics"، إلى أن شعبية نائب الرئيس السابق بايدن في صفوف الناخبين، تتقدم على شعبية الرئيس الأمريكي الحالي بالمتوسط بـ ​​7.2 نقطة مئوية.

وبقي في الآونة الأخيرة هذا المؤشر، الذي يستند إلى بحوث اجتماعية أجرتها منظمات مختلفة في البلاد، عند نحو 7.5 نقطة مئوية لصالح المرشح الديمقراطي بايدن.

علاوة على ذلك، يتقدم بايدن تقريبا في جميع "الولايات المتأرجحة"، حيث مستويات شعبية المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين تقترب في المعتاد من التساوي.

المصدر: تاس