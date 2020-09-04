موقف طهران من مقترح وزير الخارجية الروسي بشأن الحوار مع واشنطن

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن طهران لا تنوي التفاوض مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده أعلنت موقفها سابقا بشكل واضح.

وجاءت تصريحات واعظي ردا على سؤال لوكالة أنباء تسنيم بشأن إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للمساعدة في تهيئة الظروف لإجراء حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.

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وأضاف واعظي : "لقد أعلنا أنه إذا أدرك الأمريكيون أخطاءهم وأدركوا أنهم سلكوا الطريق الخطأ ضد إيران من خلال فرض العقوبات، فعليهم أن يقروا بأخطائهم وبكل شجاعة".

وأشار مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى أن "السيد لافروف لم يكن الوحيد الذي قدم هكذا مقترح، ولكن دولا أخرى كانت تحاول أيضاً إيجاد حل". وقال: "يجب على الأمريكيين العودة إلى الاتفاق النووي والتحدث في إطار الاتفاق وإلا فإن أي إجراء آخر لن ينجح".

المصدر: RT