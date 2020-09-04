ترامب: معدل الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس التاجي انخفض بنسبة 85%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة أصبح الآن أقل بنسبة 85% مما كان عليه في شهر أبريل.

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وقال الرئيس في كلمة أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا: "بفضل طرقنا العلاجية التي أنقذت حياة الكثيرين، انخفض معدل الوفيات بنسبة 85% منذ أبريل. لقد حققنا أدنى معدلات الوفيات في أوساط دول العالم الكبرى".

وتابع ترامب في هذا الشأن قائلا: " لقد انخفضت الوفيات ودخول المستشفيات بسبب (كوفيد -19)، بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي"، على الرغم من وفاة ما يقرب من 1000 شخص يوميا في الولايات المتحدة بسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وفقا لأرقام الرسمية.

وكان ترامب أقر في منتصف يوليو بأنه ارتكب أخطاء في تقييم بعض مؤشرات وباء الفيروس التاجي.

ووفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 6.14 مليون حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي، وتوفي 186754 شخصا.

المصدر: تاس