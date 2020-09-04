 
مباشر

صحيفة ألمانية: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على لوكاشينكو

أخبار العالم

صحيفة ألمانية: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على لوكاشينكو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onyw

توقعت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الخميس ألا يقدم الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

إقرأ المزيد
بيلاروس تعلق على عقوبات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا
بيلاروس تعلق على عقوبات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا

وأوضحت الصحيفة أن فكرة العقوبات تعارضها ألمانيا بالدرجة الأولى، وتدعمها في ذلك فرنسا وإيطاليا، حيث يحاول زعماء تلك الدول "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة" مع الرئيس البيلاروسي.

من جانبها، تقف دول أخرى كثيرة من أعضاء الاتحاد، منها بولندا ودول البلطيق، موقفا مختلفا وتصر على إدراج لوكاشينكو على قائمة العقوبات، وسبق أن فرضت دول البلطيق الثلاث (لاتفيا، ليتوانيا، استونيا) عقوبات حظر سفر على الرئيس البيلاروسي بين 30 مسؤولا بيلاروسيا، على خلفية الأحداث الأخيرة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في 9 أغسطس التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، وعبر عن قلقه إزاء تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تقودها المعارضة، واصفا نتائج الانتخابات بأنها "مزيفة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا